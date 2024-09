Wegfall in der Nordstadt Stadt will Stellflächen in Bonner Wohngebiet retten

Die Reihenhäuser um den Gerhardsplatz in der Bonner Nordstadt bilden ein dicht bebautes Wohngebiet mit engen Straßen, eine Einheit, begrenzt durch Lievelingsweg, Riegelerstraße, Perthesanlage und Angelbisstraße. So wundert es nicht, dass eine Anwohnerin die Bürgerinformationsveranstaltung der Stadt an der Tischtennisplatte im Herzen des Gebiets am Mittwochnachmittag als „Nachbarschaftstreffen“ bezeichnet. Die kompakte Einheit ist auch der Grund, warum die Stadt trotz zu geringer Fahrbahn- und Gehwegbreiten dort nicht alle Parkplätze streichen will.