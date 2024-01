Leere Kassen in Bonn Stadt will weniger Kunst kaufen und mehr Knöllchen schreiben

Die Stadt Bonn will insgesamt 21 Millionen Euro einsparen oder durch Mehreinnahmen erzielen, um finanziell handlungsfähig zu bleiben. Die Verwaltung legte am Mittwoch Zwischenergebnisse ihres Projekts zur Haushaltskonsolidierung vor. Demnach will sie beispielsweise den Ankauf-Etat des städtischen Kunstmuseums reduzieren, auf neue Beratungsangebote im Rahmen des Klimaplans verzichten und für Mitarbeiter das Deutschlandticket anstelle des Jobtickets einführen. Mehreinnahmen erwartet die Stadt aus bereits erfolgter Gebührenanpassungen sowie aus Verwarn- und Bußgeldern. Dafür soll auch die Verkehrsüberwachung ausgeweitet werden.