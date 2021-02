Sprunghafter Anstieg : Stadt zählt 135 Fälle von Mutationen in Bonn

In Bonn steigt die Zahl der Fälle von Corona-Mutationen sprunghaft an. Foto: dpa/Christian Beutler

Bonn Die Fälle von Coronavirus-Mutationen in Bonn haben sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Die Stadt zählt 133 Mal die britische und zweimal die brasilianische Variante.

Die Zahl der erfassten Infektionen mit Coronavirus-Mutationen ist in Bonn sprunghaft angestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag insgesamt 135 Fälle seit dem 28. Januar (Stand 24. Februar). Das ist mehr als doppelt so viel wie am 19. Februar, als die Stadt 63 Fälle angegeben hatte.