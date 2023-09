Schwerverletzte Frau am Bertha-von-Suttner-Platz Stadtbahn der Linie 66 fuhr vor dem Unfall nicht zu schnell

Nach wie vor ist noch nicht ganz klar, wie es zu dem schweren Unfall am Montagmorgen in Höhe der Stadtbahn-Haltestelle am Bertha-von-Suttner-Platz kommen konnte. Dabei war eine 49-jährige Frau von einem Triebwagen einer in Richtung Stadthaus einfahrenden Bahn der Linie 66 erfasst worden und zwischen Bahn und Bahnsteig geraten. Die Frau erlitt, wie berichtet, schwerste Verletzungen und wird seither in der Bonner Uniklinik intensivmedizinisch behandelt, sagte Polizeisprecher Simon Rott am Freitag auf GA-Nachfrage.