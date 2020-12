Stadtfinanzen in der Pandemie : Corona verschont den Bonner Haushalt

Bonn Die Pandemie schadet dem städtischen Haushalt bislang kaum. Möglich machen dies ein Landesgesetz und Hilfspakete von Bund und Land. Allerdings rechnet die Verwaltung mit massiven Einbußen bei der Gewerbesteuer.

Dass die buchhalterische Lage offenbar weniger schlimm ist als die realwirtschaftliche Situation vermuten lässt, hat vor allem rechtliche und buchhalterische Gründe. So ermöglich es das „NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz“ den Kommunen, alle Belastungen, die sich aus der Pandemie durch geringere Erträge oder höhere Aufwendungen ergeben, gesondert zu ermitteln und zu isolieren. Kurios mutet aus Sicht der „schwäbischen Hausfrau“ spätestens der Umstand an, dass diese Summe als „außerordentlicher Ertrag“ in die Ergebnisrechung eingestellt wird, sodass die Haushaltsbelastung (zunächst) reduziert wird. „Gleichzeitig wird eine Aktivierungshilfe bilanziert, die dann über einen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben ist“, erklärt die Verwaltung das Prozedere. Insgesamt geht die Kämmerei aktuell davon aus, dass sich das ursprünglich kalkulierte Defizit in Höhe von 45,7 Millionen Euro in der Ergebnisrechnung auf etwas über 29 Millionen Euro verbessern wird.