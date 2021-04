Kostenpflichtiger Inhalt: Virtueller Stadtrundgang : Das historische und neuzeitige Bonn per Zoom erkunden

Daniel Friesen, Gründer von Bonn City Tours, hat Bonn im Film eingefangen und bietet nun eine virtuelle Tour an. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn In Zeiten von Pandemie und monatelangen Kontaktbeschränkungen schlagen die Stadtführer in Bonn neue Wege ein. Sie bieten zum Beispiel historische Rundgänge im Netz an. Aber auch ein virtueller Spaziergang zu den Kirschblüten in der Altstadt darf nicht fehlen.