Neuerungen ab 2025 Stadt Bonn erhöht die Preise für Stadtführungen

Beethoven, Macke, Rhein in Flammen, Kirschblüte oder auf den Spuren der jungen Bundesrepublik: Bonn ist für viele eine Reise wert. Mit rund 2,9 Millionen Übernachtungen und etwa 8000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Hotel- und Gastgewerbe ist der Tourismus laut IHK ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Neben der landschaftlich reizvollen Natur an Rhein, Sieg und Ahr haben in letzter Zeit vor allem der Kongress- und Kulturtourismus zum Wachstum der Branche beigetragen.