Nach Verzögerung der Arbeiten : Stadtgarten in Bonn ist wieder geöffnet

So geht es weiter

In einem zweiten Bauabschnitt soll eine Promenade vom Stockentor zum Alten Zoll hergestellt werden. Der Fußgängerüberweg samt Ampel an der B 9 soll näher ans Koblenzer Tor rücken. Die Grünanlagen an der B 9 werden neu gestaltet. Der zweite Bauabschnitt soll nach der Sanierung der Uni 2022/2023 beginnen.