Alter Zoll in Bonn Stadtgartenkonzerte starten mit Sonnenschein, Jazz, Hip-Hop und Pop

So kann der Sommer weitergehen: Bei Sonnenschein sind die Stadtgartenkonzerte am Alten Zoll gestartet, mit Jazz, Hip-Hop und Pop und mit jeder Menge guter Laune auf und vor der Bühne. Zwar bietet der Platz direkt am Biergarten durchaus noch Kapazitäten, dafür ist die angrenzende Wiese aber gut besucht. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so ein großes Jazz-affines Publikum zusammenbekommen haben“, sagt der Rock- und Pop-Beauftragte der Stadt Bonn, Hans-Joachim Over, mit Blick auf den Eröffnungsabend am vergangenen Freitag. „Und auch heute, am Samstag, bin ich sehr zufrieden mit dem Andrang.“