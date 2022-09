Eingeschränkte Parkplätze : Arbeiten an maroden Stadthaus-Stützen beginnen am Montag

Arbeiten an maroden Stadthaus-Stützen beginnen am Montag

Die maroden Pfeiler in der Stadthausgarage werden am Montag saniert. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die maroden Stützen des Stadthauses in Bonn werden ab Montag verstärkt. Besucher müssen deshalb mit Einschränkungen beim Parken rechnen. Die Arbeiten sollen mehrere Monate dauern.

Ab kommenden Montag werden die maroden Stützen des Stadthauses in Bonn gestärkt. Die Arbeiten beginnen in der Stadthausgarage. Das meldet die Stadt Bonn am Mittwoch. Verlegt werden im ersten Schritt einzelne Versorgungsleitungen. Neben 38 Stahlbetonstützen werden anschließend Stahlprofile an den Säulen auf den Parkdecks 1 und 2 montiert. Damit soll die Standsicherheit des Gebäudes sichergestellt werden, erklärt die Verwaltung in der Mitteilung.