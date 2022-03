Marode Betonpfeiler : Ausschuss diskutiert Prüfbericht zum Bonner Stadthaus

Bonn Der kritische Bericht des Rechnungsprüfungsamtes wirft Fragen bei den Ratsfraktionen auf. Ausschussvorsitzender Johannes Schott bemängelt, dass Oberbürgermeisterin Katja Dörner nicht an der Sitzung teilgenommen hat.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am Mittwochabend einen Bericht des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) zu beschädigten Betonsäulen im Stadthaus diskutiert. Nach der nichtöffentlichen Sitzung kritisiert der Ausschussvorsitzende Johannes Schott (Bürger Bund), dass Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) nicht teilgenommen hat. „Sie sagte am Dienstagabend ohne Gründe ab“, erklärt Schott. Das sei nicht nur für den Bürger Bund unverständlich, da Dörner den RPA-Bericht in Auftrag gegeben habe. Die Fraktionen seien einig, dass sie in der nächsten Sitzung zur Beantwortung offener Fragen zur Verfügung stehen solle. Dabei, so Schott, werde es auch um Kommunikationsprobleme in der Stadtverwaltung gehen.