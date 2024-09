Bonner Stadthaus Bürger befürchten eine Ewigkeitsbaustelle

Gisela Schenk kann sich noch ganz gut erinnern, wie es früher war, als das Stadthaus noch nicht am Berliner Platz in die Höhe ragte. „Hier haben ganz normale Menschen in schönen Häusern gelebt.“ Mittlerweile arbeiten in dem 1970er-Jahre-Bau, das auf den Plänen des Architekturbüros Heinle, Wischer und Partner beruht, rund 1500 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in drei mehr oder minder hohen Türmen. Und die Frage, die sich nicht nur Schenk (Jahrgang 1948) stellt, lautet: Wie geht es nun weiter am Rande der Innenstadt?