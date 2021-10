Keine Bearbeitung von Meldeangelegenheiten : Softwarepanne im Stadthaus Bonn

Bonn Bei der Software, die die Stadt Bonn für die Abwicklung von Meldeverfahren nutzt, hat es einen Fehler gegeben. Bonner, die am Mittwoch einen Termin im Stadthaus oder in einem der Bezirksrathäuser hatten mussten wieder nach Hause gehen.

Wegen eines Softwareproblems können aktuell in Bonn keine Anliegen des Meldewesens bearbeitet werden. Davon betroffen sind die Beantragung und Abholung von Ausweisdokumenten, An- und Ummeldungen, Beglaubigungen und die Ausstellung von Führungszeugnissen. Wie die Stadt Bonn auf Anfrage mitteilte, können diese Anliegen den ganzen Mittwoch über nicht bearbeitet werden. Laut der Stadt gilt das sowohl für das Dienstleistungszentrum im Stadthaus als auch für die Außenstellen in den Bezirksrathäusern.