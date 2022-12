Bonner Stadtverwaltung : Provisorische Stützen im Stadthaus kosten 1,6 Millionen Euro

Marode Pfeiler : Stadt Bonn lässt Betonpfeiler am Stadthaus ab Oktober abstützen Mit Stahlprofilen sollen die 38 am stärksten betroffenen Betonpfeiler am Bonner Stadthaus abgesichert werden – ein Provisorium für maximal fünf Jahre. Denn noch ist unklar, ob das ganze Gebäude abgerissen werden soll.