Berliner Platz bis 1973 Als an der Stelle des Stadthauses noch Autos parkten

Bonn · Das Stadthaus prägt seit fast 50 Jahren die Skyline Bonns. Seine Zukunft ist ungewiss, möglicherweise wird es in wenigen Jahren abgerissen. Doch was war vorher an dieser Stelle auf dem Berliner Platz und wie sah die umliegende Gegend aus?

12.07.2024 , 06:00 Uhr

1967 hatte der Bau des Stadthauses noch nicht begonnen. Foto: Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek Bonn/Aero-Foto A. Schwarzer, Mönchengladbach am 28. April 1967

Von Johanna Lübke Redakteurin Online