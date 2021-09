Dienstsitz der Verwaltung : Tragende Säulen des Stadthauses in Bonn beschädigt

Das Stadthaus in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Am Stadthaus in Bonn gibt es weiteren Sanierungsbedarf. Tragende Säulen sind einem Gutachten zufolge durch Streusalze beschädigt worden, was Folgen für den Betrieb hat. Nun muss über die Zukunft des Gebäudes entschieden werden.



Tragende Betonsäulen des Bonner Stadthauses sind beschädigt und müssen saniert werden. Zu dem Schluss kommt ein neues Gutachten, wie die Stadt Bonn am Dienstag mitteilte. Demnach müssen bis zum Herbst 2023 abstützende Maßnahmen in den Untergeschossen abgeschlossen sein. Aufgrund dessen müsse das Stadthaus entweder aufwändig saniert oder komplett aufgegeben werden. Dies muss nun geprüft werden.

Der Mitteilung der Stadt Bonn zufolge sind tragende Betonstützen des aus dem Jahr 1978 stammenden Gebäudes durch Streusalze dauerhaft belastet und somit geschädigt. Unabhängig der Entscheidung, ob das Stadthaus noch saniert wird, müssen in den kommenden zwei Jahren mehr als 1000 Mitarbeiter anderweitig untergebracht werden.

Schäden an Betonstützen durch Streusalz

Die Schäden an den Stützen sind im Nachgang einer größeren Teilsanierung vor zwei Jahren auf der Parkebene P1 deutlich geworden. Das Städtisches Gebäudemanagement Bonn (SGB) hat daraufhin das Kölner Büro HIG Ingenieurgesellschaft mbH damit beauftragt, alle rund 150 Säulen der Parkebenen P1 und P2 zu untersuchen.

Die Prüfung ergab, dass insbesondere der Beton als auch die Verstärkung der Stützenfüße sowie die Dehnungsfugen der Decken oberhalb des Untergeschosses U3 beschädigt und sanierungsbedürftig sind. Ursache der Schäden sind Streusalze, die in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund nicht vorhandener Abdichtungen in die Stützenfüße und unter der Asphaltschicht in die Bauteile eingedrungen sind. Das tatsächliche Ausmaß der Schäden werde dem Gutachter zufolge jedoch erst mit der Freilegung der beschädigten Betonbauteile, also nach Sanierungsbeginn, deutlich.

Bonn: Stützen am Stadthaus müssen bis Herbst 2023 saniert werden

Die Stützen müssen nun innerhalb der nächsten 24 Monate entlastet werden. Die Stütz- und Sanierungsarbeiten erfolgen aus dem Untergeschoss U3. Dort befinden sich unter anderem das Stadtarchiv, große Teile der technischen Anlagen und verschiedene Lager der Verwaltung. Dem SGB zufolge müssen höchstwahrscheinlich auch Versorgungsleitungen und weitere technische Einrichtungen wie Lüftung, Frisch- und Abwasser sowie Strom- und Datenleitungen wenigstens in Teilen zurückgebaut werden.

Die Arbeiten haben zu Folge, dass mindestens einige Teile der Türme A, B und C sowie das Dienstleistungszentrum nicht genutzt werden können. Die Stadt Bonn geht davon aus, dass für rund 1150 Beschäftigte eine neue Unterbringung gefunden werden muss. Die ersten Umzüge müssen spätestens Anfang 2023 beginnen.

Entscheidung über Sanierung oder Komplettaufgabe

„Das SGB wird jetzt umgehend die Ausschreibung von Planung und anschließender Ausführung der notwendigen Entlastungsmaßnahmen starten“, teilt die Stadt mit. Die Planung und Ausführung der Unterstützungsmaßnahme der geschädigten Stützen sei in jedem Fall zwingend erforderlich. Zudem werde die Planung der Sanierungsmaßnahmen ausgeschrieben, um eine fundierte Grundlage für weitere Entscheidungen zu erhalten.

Auf dieser Grundlage bereitet die Verwaltung nach eigenen Angaben einen Ratsbeschluss zum weiteren Vorgehen vor. Zu entscheiden wird dann sein, ob es entweder eine Ersatzunterbringung im oben beschrieben Umfang, Sanierung und Wiedereinzug geben wird, oder ob das Stadthaus als Dienstsitz der Verwaltung komplett aufgegeben wird.