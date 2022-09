Marode Pfeiler : Stadt Bonn lässt Betonpfeiler am Stadthaus ab Oktober abstützen

Bonn Mit Stahlprofilen sollen die 38 am stärksten betroffenen Betonpfeiler am Bonner Stadthaus abgesichert werden – ein Provisorium für maximal fünf Jahre. Denn noch ist unklar, ob das ganze Gebäude abgerissen werden soll.

Es geht um 188 Stahlbetonstützen auf beiden Parkdecks, die über die Jahrzehnte von Tausalzen beschädigt worden sind. Akute Einsturzgefahr besteht laut Presseamt zwar nicht. Aber die 38 am stärksten zerfressenen Pfeiler müssen jetzt mit Stahlprofilen stabilisiert werden, „um die Standsicherheit des Gebäudes sicherzustellen“, wie es in einer Mitteilungsvorlage für die Ratssitzung am Donnerstag heißt. Einem Gutachten zufolge müssen alle Betonpfeiler danach aber jährlich untersucht und spätestens ab 2027 gründlich saniert werden. Bis dahin soll der Rat über das Schicksal des maroden Stadthauses insgesamt entschieden haben: Zur Debatte stehen entweder eine Generalsanierung oder Abriss und Neubau – womöglich auf dem Gelände des früheren Landesbehördenhauses an der B9, das die Stadt dem Land NRW abgekauft hat.