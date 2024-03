Antrag vor Ratssitzung in Bonn Einigkeit über Stadthaus-Auszug

Seltene Einigkeit zeigen die Ratsmehrheit aus Grünen, SPD, Linken und Volt sowie Teile der Opposition aus CDU und FDP in Sachen Stadthaus: Per interfraktionellem Antrag beschlossen die Fraktionen in der Ratssitzung am Donnerstag folgende Schritte: So soll die Empfehlung des beauftragten Büros „dbp dasbauprojekt GmbH umgesetzt werden, das Stadthaus spätestens im Jahr 2027 leerzuziehen. Die Verwaltung soll den Auszug der im Stadthaus untergebrachten Verwaltungseinheiten vorbereiten, sobald die personellen Voraussetzungen geschaffen sind. Auch soll die Verwaltung parallel mit der Sparkasse Köln-Bonn, den Stadtwerken, der Telekom oder mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Vebowag über mögliche Kooperationen für eine Interimslösung zur Unterbringung der rund 1500 Beschäftigen im Stadthaus sprechen.