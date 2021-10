Marodes Stadthaus in Bonn : Politik hat viele Fragen zum städtischen Umzugsteam

Die Verwaltung will anlässlich des Umzugs der Mitarbeiter aus dem Stadthaus neun neue Stellen schaffen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Neun neue Stellen will die Verwaltung schaffen, um den unausweichlichen Umzug von mehr als 1000 Mitarbeitern aus dem maroden Stadthaus zu bewältigen. Das wirft in der Politik viele Fragen auf. Die Vorlage vertagte der Hauptausschuss deshalb ohne Votum in den Rat.

Neun zusätzliche Stellen will die Bonner Stadtverwaltung schaffen, um bis 2023 den wohl unaufschiebbaren Umzug von mehr als 1000 städtischen Mitarbeitern aus dem maroden Stadthaus in temporäre Mietunterkünfte organisieren zu können. Eine entsprechende Beschlussvorlage vertagte der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend jedoch ohne Votum an den Rat, der am Donnerstagabend zusammenkommen wird.

Im Rat soll Stadtdirektor Wolfgang Fuchs die zahlreichen Fragen der Politiker aus allen Fraktionen zu dem Thema beantworten. Immerhin verursachen die Stellen, die laut Verwaltung unbefristet eingerichtet werden sollen, Zusatzkosten von jährlich 770.813 Euro (der GA berichtete). Die neuen Stellen sollen in ein städtisches Projekt namens „Zukunft unserer Arbeit“ eingebunden werden, das ein Konzept für Räume, Flächen und Ausstattung der Stadtverwaltung erstellen soll, so die Verwaltungsvorlage. Im zweiten Schritt soll dann die Grundsatzentscheidung fallen, ob das Stadthaus saniert oder abgerissen und neu gebaut werden soll. Im Blick behält die Verwaltungsspitze deshalb auch einen möglichen Auszug aller 1500 Beschäftigten im Stadthaus.

Hintergrund: Ende August wurde bekannt, dass 188 Stützpfeiler des maroden Stadthauses in einem kritischen Zustand sind und 40 davon bis 2023 obendrein gesichert werden müssen.

Fragen zu unbefristeten Stellen und Gutachten

Angesichts der ohnehin bereits beschlossenen weiteren rund 240 neuen Stellen meldeten die Fraktionen im Hauptausschuss zusätzlichen Informationsbedarf an. „Wir fragen uns, warum diese neun Stellen überhaupt unbefristet eingerichtet werden müssen“, meinte etwa Grünen-Fraktionsvorsitzende Annette Standop. Auch habe sie noch weitere, generelle Fragen zum Gutachten über den Zustand des Stadthauses.

In dieselbe Richtung zielten auch die Fragen von CDU-Ratsfraktionschef Guido Déus: „Klar, wir müssen den Spagat leisten, den städtischen Mitarbeitern in dieser Lage zu helfen, andererseits sitzt uns die Bezirksregierung im Nacken wegen des Stellenplans.“ Werner Hümmrich (FDP) merkte an, für ihn seien lediglich zwei der neun Stellen nachvollziehbar, die sich mit IT und Digitalisierung befassen sollen. Bei allen anderen frage er sich, wozu diese überhaupt nötig seien. „Was wir brauchen, ist doch vor allem Personal, das sich mit der Arbeit der Verwaltung bestens auskennt. Wir brauchen also Insiderwissen.“ Marcel Schmitt (BBB) verwies auf einen Änderungsantrag seiner Fraktion, der bereits nahezu dieselben Fragen beinhalte.