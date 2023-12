Bonner Münster Neuer Platz und aktuelle Elemente für die Stadtkrippe

Kurz vor dem 1. Advent am Wochenende steht die Stadtkrippe im Bonner Münster bereit – dieses Jahr an einem neuen Platz und mit neuen, aktuellen Elementen. „In diesem Jahr werden die Krippenbilder mit Bonner Szenen in der Basilika an einem neuen Platz präsentiert, und zwar unter der Orgelempore. Ein sehr prominenter Platz“, sagte Stadtdechant Wolfgang Picken, der die Krippe gemeinsam mit Superintendent Dietmar Pistorius eröffnete.