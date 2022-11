Advent im Bonner Münster : Stadtkrippe verändert sich jede Woche

Bonn In der Bonner Stadtkrippe tauchen bekannte Figuren wie der „Alle-mal-malen-Mann“ auf. An den Adventssonntagen geht es bei einer Predigtreihe im Bonner Münster um Antworten auf die aktuellen Krisen.

Die Bonner Stadtkrippe hat im sanierten Münster einen neuen Platz bekommen. „In diesem Jahr werden die Krippenbilder mit Bonner Szenen erstmal wieder in der Basilika zu sehen sein, und zwar an der Stelle des Stadtpatronealtars. Wer durch das Hauptportal kommt, wird die Krippe sofort sehen“, sagte Stadtdechant Wolfgang Picken, der die Krippe am Freitagmorgen gemeinsam mit Superintendent Dietmar Pistorius eröffnete.

„Da, wo wir Gemeinschaft stiften in unserer Stadt, da wird es Advent, da wird Weihnachten Wirklichkeit“, sagte Superintendent Pistorius. Die Stadtkrippe stehe auch für den gemeinsamen Auftrag, über die Konfessionsgrenzen hinweg für alle Menschen da zu sein, die Zuspruch und Unterstützung brauchen. Neben der Heiligen Familie finden zahlreiche bekannte Figuren ihren Platz an der Krippe.

Stadtdechant Picken eröffnet am ersten Advent, 27. November, um 12 Uhr in der Messe im Bonner Münster seine Predigtreihe „Rettung naht“. Die Botschaft Jesu sei Halt in modernen Krisen, so Picken. Für Familien mit Kindern bis zwölf Jahre findet am ersten Adventsonntag eine Kinderkatechese während der Messe statt.