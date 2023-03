Zeitreise ins Jahr 1900 So lebte es sich vor über 100 Jahren in Bonn

Zu Zeiten der Jahrhundertwende sei Bonn eine sehr reiche Stadt gewesen, so Weule. Wohlhabende Menschen im Ruhestand hätten das milde Klima am Rhein geschätzt und sich nach ihrem Arbeitsleben angesiedelt. Im Gegensatz zum Ruhrgebiet, wo laut Weule etwa 75 Prozent der Bevölkerung dem Proletariat zuzuordnen waren und ihren Lebensunterhalt teils mit Schwerstarbeit in den Bergwerken verdienten, seien es in Bonn weniger als 40 Prozent gewesen. Auch die Arbeit sei eine andere gewesen. „In Bonn gab es wenig Industrie, dafür aber viele Haushaltsangestellte“, sagt Weule. So sei es für eine wohlhabende Familie nicht unüblich gewesen, bis zu sieben Bedienstete zu engagieren, die sich die unteren Etagen eines Hauses teilten, während die Hausbesitzer in den oberen Etagen wohnten.