Auftakt zum Stadtpatronefest in Bonn Stadtdechant: „Israel hat das Recht, sich gegen Gewalt zur Wehr zu setzen“

Das Leitbild „Ich will Frieden“ war vor einigen Wochen zunächst als Reaktion auf die wachsende Resignation gedacht, mit der immer mehr Menschen auf den Krieg in der Ukraine blicken. „Zwischenzeitig nun ereigneten sich die politischen Zusammenbrüche im Westen Afrikas, in Mali und Niger. Bis heute spielen sich dort grausame Szenen der Gewalt ab, die Tausenden von Menschen das Leben kosten. Sehr schnell wurden diese Bilder wiederum von dem Angriff Aserbaidschans auf Bergkarabach überlagert. Ein politisch instrumentalisierter Rassenkonflikt führt zur gewaltvollen Vertreibung von bisher 140.000 Armeniern und zur Entvölkerung einer ganzen Region im Kaukasus. Und jetzt nun diese schier unfasslichen Bilder aus Israel und dem Gazastreifen“, so Picken in seiner Predigt.