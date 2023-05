Bilanz der Bonner Stadtwerke Energiepreise könnten bald wieder fallen

Müll: Die SWB Verwertung haben 2022 ein Minus von 28.000 Euro gemacht, wo in den Jahren zuvor ein sechsstelliger Gewinn erwirtschaftet wurde. Deren Geschäftsführer Manfred Becker nannte mehrere Gründe für dieses Ergebnis. Zum einen sei im Konzern die Entscheidung gefallen, Müll im letzten Quartal 2022 zu bunkern, um ihn im Fall einer Gasmangellage verbrennen zu können. Die in der Müllverwertungsanlage entstehende Energie aus der Verbrennung wird an das Heizkraftwerk nebenan weitergeleitet und in Fernwärme oder Strom umgewandelt. Zum anderen sei, so Becker, in der Pandemie das Abfallaufkommen zurückgegangen. Unklar sei, ob womöglich der besonders umweltschädliche Verpackungsmüll anteilig zugenommen habe, und ob dieser Trend von Dauer sei. Die Einnahmen aus den Gewerbeabfällen in Millionenhöhe werden aus rechtlichen Gründen nicht in der Bilanz der SWB Verwertung aufgeführt, sondern an die Holding übertragen.