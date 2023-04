Sonnenergie Stadtwerke Bonn experimentieren mit Crowdfunding

In den vergangenen Jahren hinkt die Stadt Bonn ihren selbst gesteckten Zielen beim Ausbau der Photovoltaik weit hinterher. Nun sollen städtische Liegenschaften vorrangig bestückt werden. Dazu fehlt es den Stadtwerken allerdings an Eigenkapital. Nun sollen mit den Kleinkrediten aus der Bürgerschaft 580 Solarmodule an sechs Standorten angeschafft werden, die gut 210.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr generieren könnten. Vorgesehen sind Anlagen auf der Gottfried-Kinkel-Schule, der Michaelschule und der Andreasschule. Dazu kommen die Kita Veilchenweg sowie die Turnhallen in der Wittestraße und der Friesdorfer Straße. Bei der Gottfried-Kinkel-Schule etwa soll sich der zusätzliche Strombedarf anschließend um ein gutes Drittel reduzieren. Bei der Andreasschule könnte er sich fast halbieren.