Pläne der Stadtwerke Gegnerin der Müllverwertungsanlage in Bonn kritisiert dürftige Datenlage

Während die großen Fraktionen im Stadtrat überwiegend positiv auf die Ankündigung der Stadtwerke Bonn (SWB) reagiert haben, eine neue Müllverwertungsanlage (MVA) zu bauen, gibt es nach der Linken nun auch eine weitere kritische Stimme. Elisabeth Struwe sitzt nicht nur für den Bürgerbund Bonn (BBB) im Umweltausschuss, sondern gehörte auch der früheren Bürgerinitiative „Keine Müllverbrennung in Bonn“ an, die sich in den 1980er Jahren gegen das MVA-Projekt gestellt hatte. Die Bürgerinitiative ging seinerzeit sogar bis vor das Oberverwaltungsgericht in Hamm, um die MVA zu stoppen – letztlich vergebens.