Nach Millionen-Investition Bonner Stadtwerke nehmen Gasturbine in Betrieb

Die Einweihung am Standort Karlstraße haben die SWB-Geschäftsführer Olaf Hermes und Marco Westphal mit Aufsichtsräten sowie am Bau beteiligten Firmen und Mitarbeitenden gefeiert. Auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Vertreter aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der an der Stadtwerke-Tochter SWB Energie und Wasser beteiligt ist, nahmen an der Feier teil. „Wir haben jetzt am Heizkraftwerk Nord die Weichen für eine nachhaltige Energiewirtschaft gestellt, die CO2-Emissionen reduziert und vermeidet. Dank der wasserstofffähigen Turbinen steigern wir die Potenziale für die umweltfreundliche Fernwärme- und die Stromproduktion in Bonn“, sagte SWB-Geschäftsführer Olaf Hermes.