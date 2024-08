Mit acht Stockwerken Stadtwerke Bonn bauen neues Parkhaus auf Betriebsgelände

Der Strom dazu kommt von Fassade und Dach: „Insgesamt installieren wir am und auf dem Parkhaus 731 PV-Module“, sagt Afshar. Die Solarmodule an der Fassade haben eine Überkopfzulassung. So muss zum Beispiel sichergestellt sein, dass Personen bei einem Modulbruch nicht durch herabfallende Glassplitter verletzt werden. „Beim Trapezblechdach richten wir die Anlage nach Ost-West aus. Wir erzielen damit im Vergleich zu einer reinen Südausrichtung vormittags und nachmittags höhere Solarstromerträge und können so die Verbraucher den ganzen Tag über versorgen“, so Afshar weiter.