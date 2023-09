Änderung beim Ticketkauf Stadtwerke Bonn reduzieren Automaten an Bahnhaltestellen

Die Stadtwerke Bonn (SWB) reduzieren die Zahl ihrer Fahrkartenautomaten an Stadt- und Straßenbahn-Haltestellen um mehr als die Hälfte. Von bisher 78 Stationen sollen künftig nur noch 35 mit stationären Automaten ausgestattet sein. An den 35 verbleibenden Standorten werden die Geräte getauscht, teilen die SWB mit. Die Stadtwerke haben gemeinsam mit der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB) die Automaten aus dem Jahr 2001 generalüberholt und mit moderner Technik ausgestattet. Sie besitzen eine bessere Menüführung und eine Schrift, die von Sehbehinderten ertastet werden kann. Bis Ende Oktober soll der Wechsel der 250 Kilogramm schweren Geräte an den 35 Haltestellen erfolgt sein.