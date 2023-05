Plötzlich ging das Licht aus Stadtwerke Bonn schalteten Familie mit Säugling den Strom ab

Am Donnerstag vor dem letzten langen Aprilwochenende mit dem Maifeiertag am Montag erhielt ein junger Bonner Familienvater eine Nachricht von seiner Frau. Das Licht war plötzlich ausgegangen, die Waschmaschine lief nicht mehr. Überhaupt war in der ganzen Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Weststadt kein Strom mehr zu bekommen. Zuvor, so schildert der Lehrer an einer Bonner Schule die Darstellung seiner Partnerin, klingelte es an der Tür. Doch seine Frau habe gerade das wenige Wochen alte Kind gestillt und konnte deshalb nicht öffnen. Am Nachmittag, zurück von der Schule, machte sich der Mann auf die Suche nach einer Erklärung. Am Stromkasten hatte ein Techniker einen Zettel hinterlassen. Inhalt: Der Strom sei abgeschaltet worden, weil man die Stromrechnungen nicht bezahlt habe.