Technik, Bedienbarkeit, Sicherheit und Design So testen die Stadtwerke die neuen Bahnen

Am Modell testen die Bonner Stadtwerke zurzeit Technik, Bedienbarkeit, Sicherheit und Design der neuen Stadtbahnen. Der Aufsichtsrat warf am Dienstag einen ersten Blick in Fahrerstand und Fahrgastbereich. Insgesamt sind 32 neue Straßenbahnen bestellt. „22 Fahrzeuge haben wir zur Taktverdichtung gekauft“, sagte die Geschäftsführerin der SWB Bus und Bahn, Anja Wenmakers. Die anderen zehn Fahrzeuge sollen ältere Bestandsfahrzeuge ersetzen, um so die Flotte nach und nach zu erneuern. „Wir wollen die Verkehrswende damit aktiv voran treiben“, so Wenmakers.