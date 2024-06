Stadtwerke Bonn SWB-Verkehrschefin Wenmakers vor dem Aufstieg

Anja Wenmakers steht vor einem Karrieresprung bei den Stadtwerken Bonn (SWB). Die Chefin des Verkehrsbetriebs SWB Bus und Bahn soll zum 1. Januar 2025 als dritte Geschäftsführerin an die Spitze des Konzerns aufrücken. So lautet die Empfehlung des Aufsichtsrates, wie aus einer vertraulichen Beschlussvorlage der Stadtverwaltung hervorgeht. Am kommenden Donnerstag soll der Rat die Personalie im nicht öffentlichen Teil seiner Sitzung absegnen.