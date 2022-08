Vermeintliche „Tochter der SWB“ : Stadtwerke Bonn warnen vor mutmaßlichen Betrügern

Bonn Die Stadtwerke Bonn warnen vor Betrügern, die in Bonn unterwegs sind und sich als „Tochter der SWB“ ausgeben. Ihre Taktik: Menschen so sehr unter Druck setzen, dass diese direkt vor Ort einen Vertrag unterschreiben.

Zudem werden aktuell von der Firma "HahnSolar im Auftrag der Stadtwerke Bonn" Photovoltaik-Anlagen angeboten. Dazu habe die Firma jedoch gar keinen Auftrag seitens der Stadtwerke Bonn erhalten, wie diese betonen. „Die Vermittler drängen darauf, Verträge sofort an der Tür zu unterschreiben, um einen angeblich günstigen Preis zu bekommen“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke.

SWB warnen vor Betrügern: So verhalten Sie sich richtig

Die Stadtwerke Bonn informieren, wie sich Kundinnen und Kunden in einem solchen Fall am besten verhalten: Am sichersten sei es, die Tür geschlossen zu lassen und Gespräche mit Fremden an der Haustür zu vermeiden. „Es gibt keine Verpflichtung, irgendjemanden ohne vorherige Terminvereinbarung in die Wohnung zu lassen. Haustürgeschäfte im Bereich Energieversorgung sind unseriös“, betont Axel Kapellen.