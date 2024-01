Wintereinbruch in Bonn Stadtwerke rechnen mit eingeschränktem Nahverkehr

Räumpflicht der Bürger

Auf Geh- oder gemeinsamen Geh- und Radwegen sind die Grundstückseigentümer zur Winterwartung verpflichtet. Bei Miethäusern machen das nicht selten beauftragte Unternehmen oder Hausmeister. Nach der Straßenreinigungssatzung sind in der Zeit von 7 Uhr (sonn- und feiertags 9 Uhr) bis 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte „unverzüglich“ zu beseitigen.

Die direkt an Straßen gelegenen Bus- und Bahnhaltestellen fallen nach der Satzung in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Anwohner, die dort die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen haben, so Lefèvre von Bonnorange. Der Einsatz von umweltschädlichem Streusalz ist verboten. Salz oder andere auftauende Stoffe dürften, so Bonorange, nur bei besonderen Gefahrenlagen wie Eisregen oder Gefahrstellen (Treppen, starkes Gefälle) so gestreut werden, „dass ein trittsicherer Übergang möglich ist“. Zum Bestreuen sei in der Regel abstumpfendes Streugut wie Sand oder Splitt ausreichend.