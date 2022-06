Ärger um Standort : Stadtwerke wollen umgefahrene E-Ladesäule in der Südstadt wieder aufstellen

Bonn Kein Jahr, nachdem die Stadtwerke eine E-Ladesäule in der Südstadt aufgestellt haben, wurde sie umgefahren. Grund für den Unfall sei der ungünstige Standort auf einem Parkplatz, vermutet ein verärgerter Anwohner. Die Bonner Stadtwerke sehen das anders.

In der Arndtstraße in der Südstadt ist Ende Mai eine E-Ladesäule umgefahren worden. Kein Wunder, findet ein Anwohner. Er glaubt, dass der Standort ungünstig gewählt wurde. Die zuständigen Bonner Stadtwerke sehen das anders und wollen dort wieder eine Ladesäule aufstellen.

Elektro-Fahrzeuge lassen sich zuhause über eine sogenannte Wallbox laden, aber auch an zahlreichen Stationen im Bonner Stadtgebiet. Im August vergangenen Jahres hatten die Stadtwerke eine E-Ladesäule auf einem Parkplatz in der Arndtstraße in Betrieb genommen. Damals habe seine Frau gewettet, dass die Ladesäule an diesem ungünstigen Standort kein Jahr stehen bleiben würde, und Recht behalten, sagte der Anwohner im Gespräch mit dem GA. Er verstehe nicht, warum die Stadtwerke die Ladestation nicht auf dem drei Meter breiten Bürgersteig daneben platzierten statt auf einem Parkplatz.