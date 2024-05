Kommentar zu Öffnungsverbot am Sonntag Bonner Automatenkioskbetreiber werden benachteiligt

Meinung | Bonn · Keine Ruhestörung am Sonntag - deshalb sollen die Automatenkioske geschlossen bleiben. Während andere Kioske in Bonn mit Gaststättenerlaubnis öffnen dürfen und auch in Köln die Automaten rund um die Uhr laufen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit, fragt unsere Autorin.

Von Alessandra Fahl

23.05.2024 , 17:15 Uhr

In Bornheim steht ein neuer Automatenkiosk kurz vor der Öffnung. Auch dort müssten auf Anweisung der Stadt Bonn die Automaten am Sonntag still stehen. Foto: Benjamin Westhoff