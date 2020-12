Betriebsferien : Städtische Kitas in Bonn werden ab Montag geschlossen

Kitas in Bonn wie die „Rigal’sche Wiese“ in Bad Godesberg sind ab Montag geschlossen. Foto: Petra Reuter

Bonn Wegen der vorgezogenen Betriebsferien werden die städtischen Kindertagesstätten in Bonn früher geschlossen als geplant. Das Gesundheitsamt bleibt allerdings im Dienst.

Das Gesundheitsamt bleibt zur Eindämmung der Pandemie im Dienst. Die Corona-Hotline für gesundheitliche Fragen ist unter 0228-7175 erreichbar. Das gilt am 21. und am 22. Dezember von 8 bis 16 Uhr, am 23. sowie vom 28. bis zum 30. Dezember von 9 bis 15 Uhr sowie am 24. und am 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sollen sich Bürger, die typische Symptome verspüren, an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 0228-116117 wenden.