25 Jahre „Ständige Vertretung“ : Diese Kneipe verbindet Bonn und Berlin

Treff der Linken in der Südstadt : Friedrich Merz und die Zerstörung der Schumann-Klause in Bonn Für die Linken in Bonn war sie in den 70er Jahren ein Szenetreff , für den heutigen CDU-Politiker Friedrich Merz ein Dorn im Auge. Die Schumann-Klause ist ein Teil Bonner Geschichte. Eine Anekdote des Politikers über ihre Zerstörung stimmt so aber wohl nicht.