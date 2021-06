Essen verbrannt : Starke Rauchentwicklung in Duisdorfer Wohnung

Foto: Matthias Kehrein

Duisdorf Starker Rauch kam am Dienstag in Duisdorf aus einer Wohnung. Die Feuerwehr verschaffte sich mit Hilfe einer Drehleiter Zugang in die Wohnung eines Mehrparteienhauses.



In den Mittagsstunden zog dichter Rauch aus einer Wohnung in Duisdorf. Die Feuerwehr rückte in die Josef-Wirmer-Straße aus und vermutete zunächst einen Wohnungsbrand.

Beim Eintreffen war der austretende Rauch bereits sichtbar. Auf Nachfrage bei der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich bei der Ursache um verkohltes Essen auf dem Herd handelte. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung.

(ga)