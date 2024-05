Autofahrer sitzen fest Bonns gefährlichste Unterführung bei Starkregen

Bonn · Immer wieder bleiben bei Starkregen in Bonn Fahrzeuge unter der Brücke am Propsthof liegen, weil sich dort das Wasser staut. Die Stadt Bonn will solche kritischen Punkte jetzt genauer analysieren.

27.05.2024 , 10:26 Uhr

Mitte Mai geriet ein Mercedesfahrer in das tiefe Regenwasser unter der Brücke. Foto: Petra Reuter

Von Gabriele Immenkeppel