Dauerregen in Bonn : Bonn unter Wasser

In den Kanälen herrscht so viel Druck, dass das Wasser aus den Gullydeckeln schießt – hier auf der Justus-von-Liebig-Straße in Dransdorf. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bäche treten über die Ufer, und Unterführungen laufen voll. So muss die Stadt etwa die Durchfahrt am Propsthof sperren. Der Kulturgarten muss aufgrund des steigenden Rheinpegels Konzerte verlegen. Kritisch ist die Lage in Lessenich.



Es sprudelt aus Kanälen, Unterführungen laufen voll, gesperrte Straßen und Wasser in Kellern. Der heftige Dauerregen am Mittwoch richtet in Bonn jede Menge Schäden an.

Doch erst am Nachmittag spitzt sich die Unwetterlage in Bonn sichtlich zu. „Ab etwa 15 Uhr steigerten sich die Notrufzahlen signifikant, sodass in der Folge alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bonn in den Dienst gerufen wurden um Wasserschäden zu beseitigen. Die Einheiten der Berufsfeuerwehr werden für zeitkritische Einsätze auf den Wachen zurückgehalten“, schildert Feuerwehr-Sprecher Frank Frenser am frühen Abend die Situation. Tagsüber muss die Stadt dann unter anderem die Unterführung am Propsthof sperren, weil sie voll mit Wasser gelaufen ist. Bis in den Abend werden dort geparkte Autos auf trockenen Grund geschleppt. Auch ins Maximilian-Center am Hauptbahnhof dringt erneut Wasser ein, die Feuerwehr pumpt es ab. Die Deutsche Bahn muss schon am späten Nachmittag vor den Wassermassen kapitulieren: Seit etwa 17 Uhr geht zwischen Köln und Koblenz auf beiden Seiten des Rheins nichts mehr. Von Wasserschäden an Stellwerken und umgestürzten Bäumen ist zu hören. Auch manche Fußgängerunterführung in der Stadt ist da schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr passierbar.

Notrufzentrale erweitert Nur in dringenden Fällen, sonst die 71 71 71 Im Laufe des Mittwochs, so Isabel Klotz aus dem städtischen Presseamt, haben Feuerwehr und Rettungsdienste in Bonn die Notrufzentrale personell erheblich aufgestockt, weil zahlreiche Anrufe über die Notrufnummer 112 eingegangen seien. Sie drehten sich vor allem um den Starkregen und damit verbundene Schäden. Die städtische Mitarbeiterin erinnerte in dem Zusammenhang daran, „dass diese Nummer für absolute Notfälle gedacht ist“. Bei mit Wasser vollgelaufenen Kellern, gesichtetem Treibgut oder ähnlichen Fällen sei zunächst die Rufnummer 02 28/71 71 71 zu wählen, damit die eigentliche Notrufnummer für die besonders dringenden Fälle erreichbar bleibt. kph

Bäche werden zu reißenden Strömen

Zusehends kritisch wird die Lage im weiteren Verlauf des Abends an den Bonner Bächen. Der Rheindorfer Bach schwillt als reißender Strom über das Ufer – ein Szenario, das den Verantwortlichen bei der Stadt Respekt einflößt: „Kritisch wird es, wenn der Regen nicht über einen längeren Zeitraum verteilt niedergeht, sondern als urbane Sturzflut. Durchlässe und Verrohrungen drohen dann durch Treibgut zu verstopfen, und es kann zu Überflutungen kommen“, sagt Tiefbauamtsleiter Peter Esch. Schlimm ist die Situation für Bewohner mehrerer Häuser in Lessenich: Hier hat sich der Hardtbach nahe der Bahnhofstraße aufgestaut, in manchen Wohnungen steht knietief das Wasser.

