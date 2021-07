Unwetter in Bonn und der Region : Feuerwehren bei Starkregen in der ganzen Region im Einsatz

Liveblog Bonn/Region Seit Stunden regnet es NRW-weit ohne Pause. Der Starkregen führt auch in Bonn und der Region zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Die Stadt Bonn warnt zudem vor Überflutungen. Weitere Informationen zum Unwetter im Liveblog.

Starker Regen, Wassermassen, und Erdrutsche sorgen in vielen Teilen in NRW für Hunderte Einsätze. Auch in Bonn und der Region sind die Feuerwehren am Mittwoch im Einsatz. Die Feuerwehr Bonn hat eine Telefonnummer eingerichtet, unter der Bürger Unwetterschäden melden sollen (0228 / 717171). Die Stadt Bonn warnt zudem vor Überflutungen. Unter bonn.de/starkregen können sich Bürger umfassend über das Thema Hochwasser- und Starkregenvorsorge informieren und ihre eigene Gefahrenlage ermitteln. Bis Donnerstag ist weiter mit Starkregen zu rechnen. Weitere Wettervorhersagen für Bonn und die Region finden Sie unter ga.de/wetter.