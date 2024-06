Bundesweit in der Spitze In der Region gibt es eine hohe Dichte an Cabrios

Mit insgesamt 38 Cabrios pro 1000 Einwohnern ist der Rhein-Sieg-Kreis und der Landkreis Neuwied nicht nur gleich auf, sondern im bundesweiten Vergleich auch sehr weit vorne. In den Nachbarkreisen Euskirchen und Ahrweiler sind es noch ein paar mehr. Im Kreis Euskirchen sind es 39 gemeldete Cabrios und in im Kreis Ahrweiler sogar 40. Damit schlägt man an der Ahr sogar den Bodenseekreis und die Umgebung rund um München.