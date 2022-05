Hermann-Wandersleb-Ring in Bonn : Verkehrsversuch mit Umweltspuren soll im Herbst beginnen

Bonn Im Zuge des Verkehrsversuchs am Hermann-Wandersleb-Ring ist der Wegfall von äußeren Autospuren zugunsten von Bussen und Radfahrern geplant. Die Stadt hat ihre Entwürfe für die künftige Verkehrsführung überarbeitet.

Die Stadt will mit dem Verkehrsversuch auf dem Hermann-Wanderleb-Ring Ende des dritten Quartals dieses Jahres beginnen. Die Verwaltung sieht einen Vorteil darin, mit einer begleitenden Untersuchung der Auswirkungen schon beginnen zu können, bevor die Autobahn GmbH die gesamte Anschlussstelle Poppelsdorf, Zubringer zur Reuterstraße, sperren wird. Diese Sperrung ist ab November für zweieinhalb Jahre geplant, wobei Oliver Neitzel im Verkehrsausschuss am Mittwoch sagte, dass Stadt und Autobahn GmbH weiterhin in Gesprächen seien. Die Stadt lehnt eine Vollsperrung ab und hat das in einem offenen Brief an den Bauträger auch kundgetan.