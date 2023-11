Verkehr in Bonn und der Region Warum der November auch 2023 ein Staumonat sein wird

Allerdings liegt der staureichste Tag nicht immer im November: So war 2019 beispielsweise der 8. Oktober der staureichste Tag in Bonn. In Köln war es 2022 der 14. September. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 verteilten sich die staureichsten Tage in den von TomTom beobachteten Großstädten mehr.