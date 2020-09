Verkehr auf den Autobahnen : Wieder mehr und längere Staus rund um Bonn

Bonn Die Staus im Berufsverkehr rund um Bonn haben Pendlern zufolge zuletzt wieder deutlich zugenommen. Besonders voll war es demnach in der vergangenen Woche. Der ADAC bestätigt das Gefühl und liefert Zahlen.

Mehr Verkehr, mehr Staus, mehr Zeitverlust: Wer in den vergangenen Tagen und in der vergangenen Woche auf den Autobahnen unterwegs war, hat gefühlt mehr Geduld gebraucht als in den Wochen zuvor. Häufig ging es rund um Bonn nur langsam voran, vor allem im Berufs- und Feierabendverkehr. Dass das nicht nur ein Gefühl ist, bestätigt nun auch der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC).

Die Zahl der Staumeldungen sowie die Staulänge ist in Nordrhein-Westfalen zuletzt gestiegen, besonders deutlich war der Anstieg in der vergangenen Woche. „In der letzten Woche sind wir wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit angekommen“, sagt Thomas Müther, Leiter Kommunikation beim ADAC. 4511 Staumeldungen zählte der ADAC vom 31. August bis zum 6. September in NRW, die Staulänge lag bei 6256 Kilometern. Zum Vergleich: In den vorherigen drei Wochen nach den Sommerferien verzeichnete der ADAC wöchentlich 3631, 3899 und 3536 Staumeldungen bei Staulängen von 4499, 4837 und 4481 Kilometern.