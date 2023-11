Lokal von Steffen Henssler Was Besucher im Ahoi-Restaurant in Bonn erwartet

Mit dem Rhein vor der breiten Glasfront am Erzbergerufer liegt Bonn auf jeden Fall wassernäher als der räumlich nächste Ahoi-Standort im Kölner Gewerbegebiet von Ossendorf. „Die Lage direkt am Rhein hat für uns gepasst wir die Faust aufs Auge“, meint Peter Henssler, Geschäftsführer der Kette und Bruder des Promi-Kochs. Der Maître selbst will erst in einem Monat in Bonn Station machen, dann aber – mit neuem Kochbuch unter dem Arm.