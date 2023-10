Stadtpatronefest im Bonner Münster Steine gegen die Resignation

Es ist Stadtdechant Wolfgang Picken nicht entgangen, dass die Gottesdienste im Bonner Münster auch in der Woche besser besucht sind als früher, bevor es all die Konflikte und Krisen auf der Welt gab, „Flächenbrände von allen Seiten“, so drückt es Picken aus. Viele vor allem junge Leute würden ihren Glauben neu entdecken in dieser „völlig aussichtslosen Situation, die vielen Angst macht“. Unter diesem Eindruck wird auch das Stadtpatronefest gefeiert, das am Sonntag, 15. Oktober, beginnt und eine Woche dauert.