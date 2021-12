Stellwerksarbeiten der Deutschen Bahn : Rund um Bonn fallen Züge aus

Ein ICE im Bonner Hauptbahnhof. Im neuen Jahr halten dort einige Züge nicht mehr. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn/Region Bauarbeiten rund um das neue elektronische Stellwerk (ESTW) „Köln Hauptbahnhof“ und „Linke Rheinseite“ bringen im neuen Jahr den Zugverkehr durcheinander. Das betrifft auf der Rheinschiene auch Bonn.

Die Bahn bündelt zahlreiche Arbeiten im Januar und Februar. Fachleute bauen dabei rund 20 Kilometer Kabelschächte und setzen 40 Signale. Das führt zeitweise zu Ausfällen und Umleitungen im Regional- und Fernverkehr.

Die Arbeiten drehen sich rund um das neue elektronische Stellwerk (ESTW) „Köln Hauptbahnhof“ und „Linke Rheinseite“, wie es die Bahn mitteilt. Sie verspricht sich davon mehr Qualität und Pünktlichkeit in der Metropolregion Köln.

In der Zeit von Montag, 3. Januar, bis Freitag, 18. Februar, kommt es auf den zwischen Köln und Bonn verkehrenden Linien RE 5 (RRX), RB 26 und RB 48 immer wieder zu Teilausfällen auf unterschiedlichen Abschnitten zwischen Hürth-Kalscheuren und Bonn sowie zu Haltausfällen in Köln West und Köln Süd, „wobei die RB 48 nahezu durchgehend zwischen Köln und Bonn-Mehlem ausfallen wird“, so ein Bahnsprecher.

Bei der RB 30 wird es Ende Januar/Anfang Februar Teilausfälle zwischen Bad Godesberg und Bonn-Hauptbahnhof geben. Neben dem Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird es an einigen Wochenenden auch Verstärkungen bei den Stadtbahnlinien 16 und 18 geben.

In der Zeit von Montag, 3. Januar, bis Sonntag, 16. Januar, starten/enden die Fernverkehrszüge der ICE-Linie Koblenz/Bonn – Wuppertal – Hamm – Hannover – Berlin sowie die der neuen Sprinter-Linie Bonn – Köln – Berlin in Köln. Der Halt in Bonn sowie die Einzelhalte in Koblenz, Andernach und Remagen entfallen. Weitere, zwischen Koblenz und Köln verkehrende Fernverkehrszüge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet, dabei entfallen die Halte in Andernach, Remagen, Bonn und Köln Hbf. Ersatzweise halten diese Züge in Köln Messe/Deutz, IC-Züge halten zudem in Bonn-Beuel.

Von Montag, 24. Januar, bis Freitag, 18. Februar, starten/enden die Fernverkehrszüge der ICE-Linie Koblenz/Bonn – Wuppertal – Hamm – Hannover – Berlin vereinzelt in Köln, so die Bahn. Der Halt in Bonn entfällt bei diesen Zügen, bei planmäßig in Koblenz beginnenden/endenden Zügen entfallen zudem die Halte in Koblenz, Andernach und Remagen.

Ab 31. Januar entfallen zudem die Züge der neuen Sprinter-Linie Bonn – Köln – Berlin zwischen Bonn und Köln. Zwischen Koblenz und Köln wird der Großteil der weiteren Züge über die rechte Rheinseite umgeleitet, dabei entfallen die Halte in Andernach, Remagen und Bonn. Ersatzweise halten diese Züge in Köln Messe/Deutz, IC-Züge zudem in Bonn-Beuel.

