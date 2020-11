Walter Sittler und Andrea Sawatzki : ARD dreht Komödie auf dem Bonner Marktplatz

Bonn Kamera, Scheinwerfer, Mikrophone, Statisten und die Schauspieler Walter Sittler und Andrea Sawatzki tummeln sich am Mittwoch auf dem Bonner Markt. Der Platz ist zum Filmset für die ARD-Tragikomödie „Sterben können wir später“ geworden.

Und wieder ein ungewohntes Bild auf dem Bonner Marktplatz: Diesmal aber nicht wegen der leeren Tische vor den Restaurants und Cafés, sondern wegen eines Kamerateams samt Ausstattung und Schauspieler, das sich am Mittwoch auf dem Marktplatz breit gemacht hat.

Walter Sittler spielt in dem ARD-Film „Sterben können wir später“ den krebskranken Rentner Hermann, der mit dem Leben abgeschlossen hat. Statt auf den Tod zu warten, möchte er mithilfe der lebensfrohen Hanne, die von Andrea Sawatzki gespielt wird, sich schon früher aus dem Leben verabschieden.

„Um Hanne als Witwe in spe zu gewinnen, inszeniert sich Hermann als passionierter Tänzer und gute Partie. Durch die dreiste Täuschung hofft er sein Sterben zu beflügeln – und kommt neuem Lebensmut gefährlich nahe“, schreibt die ARD-Degeto Film GmbH über die Tragikomödie. Gedreht wird schon seit dem 2. November in Köln, Bonn und Umgebung. In weiteren Rollen spielen Anja Knauer, Arthur Gropp, Verena Plangger u.a.